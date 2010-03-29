Курсовой проект "Составить организ-но- хоз-й план лесного питомника в условиях среднетаежной п/зоны района Республики Карелия" Задание - отсканированный файл. + план аналагичной работы. В курсовой работе есть теор. часть и практич. часть ...
Диплом, информационные системы
Тема: Построение ЛВС на базе коммутаторов Cisco
70-80 страниц, есть методическое пособие.
Срок 30-35 дней
Заявки фрилансеров
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