Диплом, информационные системы

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Закрыт2 заявки148 просмотров

Тема: Построение ЛВС на базе коммутаторов Cisco

70-80 страниц, есть методическое пособие.

Срок 30-35 дней

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров