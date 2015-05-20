Диплом связи с общественностью

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок232 просмотра
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Объем 100 стр.

методичка будет позже, план нужно согласовать

в плане 3 главы

план нужен 10.01

АП 80%

сдача по главам до 15 марта (уже готовая работа)

интересует стоимость диплома с докладом

сумму указывайте в рублях без курса!

9 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад
$120
80 дней
Все отлично как обычно. Один из лучших авторов этого ресурса.
Отличный заказчик - не перестаю в этом убеждаться с каждым новым заказом! Всем рекомендую!