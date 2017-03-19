Дипломная работауправление финансами по таможне

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Тема: Совершенствование таможенного аудита экспортно импортных операций участников ВЭД.

План прилагаю. Первая глава нужна на днях. На вторую и третью срок месяц.

самое главное заранее написать по какой таможне мы пишем.

7 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vitalkoihn
Виталий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$100
5 дней
Замечаний нет!
Спасибо. Как всегда рады сотрудничеству.