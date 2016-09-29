Математическое моделирование, Задача о балке решение #1

Добрый день. Ищу новичка, который недорого выполнит несколько докладов по 200Р каждый для университета на различные темы. Форматирование не учитывается. Все остальное подскажу, расскажу, отвечу на любые вопросы. Подробности - выбранному исполнителю. В личку просьба не писать. Заявки оставлять только ...