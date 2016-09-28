Курсовая. Дисциплина: государственное и муниципальное управление.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовая. Дисциплина: государственное и муниципальное управление. План на утверждение  предоставить буквально через 1-2 дня, объем : 25-30 страниц, процент :выше 70 по системе ВУЗ АНТИПЛАГИАТ ,методички нет, преподаватель давал требования устно и на фотографиях все требования,

7 лет назад
12powers
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Курсовой проект Анализ инновационной программы региона

    $15

    Нужно выполнить проект по шаблону во вложении. Объём работы примерно 15 листов. Тема: Анализ и оценка эффективности реализации инновационной программы "название программы" региона. Нужно выбрать любой регион и одну современную инновационную программу, сделать анализ. Срок до вечера 5 октября Бюджет ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доклады для Университета

    $10

    Добрый день. Ищу новичка, который недорого выполнит несколько докладов по 200Р каждый для университета на различные темы. Форматирование не учитывается. Все остальное подскажу, расскажу, отвечу на любые вопросы. Подробности - выбранному исполнителю. В личку просьба не писать. Заявки оставлять только ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна курсовая работа по конституционному праву РФ.Большой список тем

    Нужна курсовая работа по конституционному праву РФ. Тема на Ваш выбор из 70-ти. Объем - 25 страниц. Источников должно быть 20 и в тексте на них необходимы ссылки. Шрифт: Times New Roman 14. Интервал полуторный. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Курсовая Организация монтажных работ

    Нужна курсовая работа по МДК 01.01 «Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними». Тема: Стеллаж Инспекторский №1 (на примере Омутнинского металлургического завода) + 3 чертежа формата А2. Все подробности в методичке. Просьба откликнуться ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Срочно! Диплом!

    Необходимо написать дипломную работу  Дисциплина: Химическая технология полимерных материалов  Тема: Реконструкция цеха по производству полимеров  Кол-во страниц: 60  Шрифт: 14 pt  Оригинальность: 75-80  Срок: 02.10.2016  Дополнительно:   От заказчика: Мо­гу предложит­ь тему: Производство ­пэт-преформ для пласт­иковых бутылок. Давно­ как-то работал на та­ком производстве, и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Математический аппарат и расчеты

    Требуется добавить сложной математики в расчеты и обоснование теоретического материала, Расчеты по технике и теории вероятностей, хорошо бы провести расчеты несколькими методами. возможна дальнейшая работа по экономической части

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Курсовая работа по химии

    Работа готова, но нужно доделать теорию.  скинул содержание какое должно быть,чтобы добавили теорию о мицелах в первой главе. Содержание осталось таким же  Сфотографированные 2 листка  Курсовая хорошая,просто нужна теория к 1 главе и переделать содержание  Вот как тут(приложил) Саму работу ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад