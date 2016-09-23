Математический аппарат и расчеты

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки155 просмотров
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Требуется добавить сложной математики в расчеты и обоснование теоретического материала,

Расчеты по технике и теории вероятностей, хорошо бы провести расчеты несколькими методами. возможна дальнейшая работа по экономической части

7 лет назад
Lompas
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад