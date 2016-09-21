Контрольная работа по менеджменту

Работа готова, но нужно доделать теорию. скинул содержание какое должно быть,чтобы добавили теорию о мицелах в первой главе. Содержание осталось таким же Сфотографированные 2 листка Курсовая хорошая,просто нужна теория к 1 главе и переделать содержание Вот как тут(приложил) Саму работу ...