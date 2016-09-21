Контрольная работа по менеджменту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки180 просмотров
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Контрольная работа по менеджменту ( 1 практическое задание) Задание приложено Срок сдачи - 24.09 (вечер) или 25.09 до 13:00 по МСК

7 лет назад
12powers
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад