Курсовая дизайн

- план (содержание) работы, который как можно более подробно детализируется слушателем; - вводная часть, где автор отмечает актуальность и важность темы, отмечает необходимость решения поднимаемой проблемы, указывает в общих чертах информационную базу, использованную им при написании работы; - основная часть, ...