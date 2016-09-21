Курсовая работа по химии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки187 просмотров
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Работа готова, но нужно доделать теорию. 

скинул содержание какое должно быть,чтобы добавили теорию о мицелах в первой главе. Содержание осталось таким же 

Сфотографированные 2 листка 

Курсовая хорошая,просто нужна теория к 1 главе и переделать содержание 

Вот как тут(приложил)

Саму работу вышлю автору.

7 лет назад
12powers
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад