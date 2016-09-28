Доклады для Университета

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок168 просмотров
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Добрый день.

Ищу новичка, который недорого выполнит несколько докладов по 200Р каждый для университета на различные темы.

Форматирование не учитывается.

Все остальное подскажу, расскажу, отвечу на любые вопросы.

Подробности - выбранному исполнителю.

В личку просьба не писать. Заявки оставлять только в проекте!

7 лет назад
Defrazo
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад