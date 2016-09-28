Доклады для Университета

Нужна курсовая работа по конституционному праву РФ. Тема на Ваш выбор из 70-ти. Объем - 25 страниц. Источников должно быть 20 и в тексте на них необходимы ссылки. Шрифт: Times New Roman 14. Интервал полуторный. ...
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