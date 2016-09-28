Курсовая Организация монтажных работ

Необходимо написать дипломную работу Дисциплина: Химическая технология полимерных материалов Тема: Реконструкция цеха по производству полимеров Кол-во страниц: 60 Шрифт: 14 pt Оригинальность: 75-80 Срок: 02.10.2016 Дополнительно: От заказчика: Могу предложить тему: Производство пэт-преформ для пластиковых бутылок. Давно как-то работал на таком производстве, и ...
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Нужна курсовая работа по МДК 01.01 «Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними». Тема: Стеллаж Инспекторский №1 (на примере Омутнинского металлургического завода) + 3 чертежа формата А2. Все подробности в методичке. Просьба откликнуться тех авторов, кто реально сможет выполнить качественно работу, с опытом подобных заказов. Срок до 2.10
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