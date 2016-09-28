Курсовая Организация монтажных работ

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Нужна курсовая работа по МДК 01.01 «Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними». Тема: Стеллаж Инспекторский №1 (на примере Омутнинского металлургического завода) + 3 чертежа формата А2. Все подробности в методичке. Просьба откликнуться тех авторов, кто реально сможет выполнить качественно работу, с опытом подобных заказов. Срок до 2.10

7 лет назад
Katerina4384
Екатерина 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад