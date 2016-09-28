Нужна курсовая работа по конституционному праву РФ.Большой список тем

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Нужна курсовая работа по конституционному праву РФ. Тема на Ваш выбор из 70-ти. Объем - 25 страниц. Источников должно быть 20 и в тексте на них необходимы ссылки. Шрифт: Times New Roman 14. Интервал полуторный. Введение 3 страницы. Оригинальность не менее 75%. Курсовая нужна срочно (времени 3-4 дня)! Оплата (1000 р.) производится по"Яндекс деньги" после знакомства с введением и одной из глав.

7 лет назад
yurkinl
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vitalkoihn
Виталий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$12
3 дня
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