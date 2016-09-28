Курсовой проект Анализ инновационной программы региона

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка108 просмотров
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Нужно выполнить проект по шаблону во вложении.

Объём работы примерно 15 листов.

Тема: Анализ и оценка эффективности реализации инновационной программы "название программы" региона.

Нужно выбрать любой регион и одну современную инновационную программу, сделать анализ.

Срок до вечера 5 октября

Бюджет 1000 руб. (15 долл.)

7 лет назад
ArcSun
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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