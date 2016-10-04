Срочно курсовая! Процессы и аппараты химической технологии

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Необходимо написать курсовую работу 

Дисциплина: Процессы и аппараты химической технологии 

Тема: Абсорбционная установка для выделения ацетона 

Кол-во страниц: 30-40 

Шрифт: 14 pt 

Оригинальность: 60% 

Срок: 04.10.16 

Дополнительно: прилагаются МУ и темы для расчета.

7 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)