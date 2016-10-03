Срочно, курсовая! Технология и механизация

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Необходимо написать курсовау работу.

Тема: Технология и механизация перегрузочно-складских работ

Кол-во страниц: 30-40

Шрифт: 14 pt

Оригинальность: 60%

Срок: 03.10.2016

Дополнительно: К работе нужен на листе ф А1 чертеж со схемой механизации . Будут инструкции,метод указания, требования, задание

7 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)