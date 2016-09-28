Рерайт реферата для сдачи кандидатского минимума по Истории Философии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки142 просмотра
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Требуется сделать рерайт текста.

Реферат для сдачи кандидатского минимума по Истории Философии Науки

Уникальность текста 90%

Исходник: в прикрепленном файле.

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Время на выполнение 12 часов.

7 лет назад
virusuris
Максим 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад