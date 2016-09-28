Курсовая. Дисциплина: государственное и муниципальное управление. План на утверждение предоставить буквально через 1-2 дня, объем : 25-30 страниц, процент :выше 70 по системе ВУЗ АНТИПЛАГИАТ ,методички нет, преподаватель давал требования устно и на фотографиях все ...
Рерайт реферата для сдачи кандидатского минимума по Истории Философии
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Реферат для сдачи кандидатского минимума по Истории Философии Науки
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