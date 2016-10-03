Кандидатская диссертация на строительную тему

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки116 просмотров
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Добрый день. 

Найду человека, способного помочь написать кандидатскую диссертацию на тему информационного обеспечения строительного проекта. 

План работы, примеры необходимой литературы имеется. Желательно образование исполнителя в строительной области. 

Написаны две ВАК-статьи на тему диссертации. 

Оплата по частям (по главам), по договоренности.

7 лет назад
oleg300
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад