Учебная практика к 6 октября. 8 заданий к учебной практики, данных организации нет.
Кандидатская диссертация на строительную тему
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Добрый день.
Найду человека, способного помочь написать кандидатскую диссертацию на тему информационного обеспечения строительного проекта.
План работы, примеры необходимой литературы имеется. Желательно образование исполнителя в строительной области.
Написаны две ВАК-статьи на тему диссертации.
Оплата по частям (по главам), по договоренности.
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