Курсовая по мотивации ст. классов на уроках физ-ры

Доброго времени суток, меня зовут Алексей.

Есть уже частично написанная курсовая (скорее сказать взятая с интернета). Есть рекомендации к тому, что нужно подправить.

В дальнейшем если будем сотрудничать то из этой курсовой нужно будет сделать вкр, защита которой через 3 недели.

Файлы прикреплю, посмотрите пожалуйста работу и выйдите на контакт.

"Добрый вечер, Алексей!

Проверила Вашу работу, замечаний много, работа слабая!

Решила дать Вам шанс, готовьтесь к защите.

Нужно учесть следующие рекомендации:

- во введении нужно усилить актуальность, сделать ссылки на факты, почему мотивация к занятиям ФК снижается к старшим классам, почему ребята начинают пропускать уроки.

- в пункте 1.3. вообще ничего нет про мотивацию старшеклассников???!!!

- в пункте 2.1. опыт работы только одного педагога, да и то научная статья, а не практический анализ!

- рекомендации в пункте 2.3. обобщенные, не адаптированы для учителей физической культуры.

В приложении нет никаких практических разработок, которые могли бы повлиять на повышение мотивации к занятиям ФК.

Все эти замечания должны быть устранены! А на уровне ВКР должны быть солидные разработки по теме! Должны быть результаты"