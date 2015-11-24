Доклад. Новейшая история.

Необходимо в готовой лабораторной работе переделать считывание из файла с построчного на посимвольное, чтобы происходило правильное считывание текста из файла и его XOR шифрование.
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Необходимо написать доклад по дисциплине "Новейшая история стран Запада, стран Центральной и Юго-Восточной Европы".
Тема доклада: "Советско-германский пакт 1939 г. в отечественной историографии 1980-2000-х гг."
При написании доклада необходимо использовать литературу из списков. Списки литературы во вложении.
В докладе должны быть ссылки на литературу и правильно оформленный список источников и литературы.
Обратите внимание на то, что во введении к докладуобязательно должны присутствовать следующие составляющие:
- обоснование актуальности темы,
- постановка исследовательских задач,
- определение объекта и предмета исследования,
- источниковедческий раздел исследования,
- историографический раздел исследования.
Объем работы 5 - 7 стр от введения до списка источников.
Оформление: Шрифт TNR, кегль 14, интервал 1. поля стандартные.
АП от 75 по Etext
Сроки до 12:00 19.11.2015 г.
Цена - 600 р.
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