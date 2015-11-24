Доклад. Новейшая история.

Необходимо написать доклад по дисциплине "Новейшая история стран Запада, стран Центральной и Юго-Восточной Европы".

Тема доклада: "Советско-германский пакт 1939 г. в отечественной историографии 1980-2000-х гг."

При написании доклада необходимо использовать литературу из списков. Списки литературы во вложении.

В докладе должны быть ссылки на литературу и правильно оформленный список источников и литературы.

Обратите внимание на то, что во введении к докладуобязательно должны присутствовать следующие составляющие:

- обоснование актуальности темы,

- постановка исследовательских задач,

- определение объекта и предмета исследования,

- источниковедческий раздел исследования,

- историографический раздел исследования.

Объем работы 5 - 7 стр от введения до списка источников.

Оформление: Шрифт TNR, кегль 14, интервал 1. поля стандартные.

АП от 75 по Etext

Сроки до 12:00 19.11.2015 г.

Цена - 600 р.