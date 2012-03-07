Доработать диплом

есть просто план диплома.

первую часть написана, вторая написана только 2.1 (прикреплено)

требуется написать 2.2 и 2.3, + рекомендации (3-я часть)

Инфы к сожелению нет, придется брать я так понимаю что то левое..дипломный руководитель просил таблицу по зарплате людей работающих на предприятии, ее тоже нет....придприятие вообще на грани фола) у них нет ни мотивации не стимулирования не адаптации.

можно даже сделать что то вроде якобы опроса на предприятии, анкету составить из буквально пары вопросов типа: "довольны ли вы материальной\нематериальной мотивацией на своем предприятии?"

Предлагайте цену.