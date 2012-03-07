Курсовая, Латинский язык

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Латинский язык.

Тема: Латинский алфавит в сравнение с современными алфавитами.

Объём примерно 20- 25 страниц,

В практической части должен быть анализ, сочинение.

1 курс

план

1) Титульный лист

2) Содержание (перечисление план работы)

3) Введение

4) Цель Работы

5) Материал на котором производится анализ

6) Теор-я глава

7) Практическая Глава

8) Практическая часть ( Всё же с практической частью)

9) Заключение ( вывод по практич-ой и теорет-ой части)

10) Список использованной литературы

11) Приложение ( таблицы)

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12 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
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Zindagi
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