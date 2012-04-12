Формирование показателей бух. отчетности

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем добрый вечер! Нужно выполнить вот такую работу. Указывайте Ваши сроки и цены пожалуйста!

12 лет назад
Lile4ka2009
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
dafin
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$30
4 дня
Задачи по налогам и бух.учету решены быстро и верно. Спасибо за работу! Буду обращаться еще!
Понравилось сотрудничать с Лилианой. Всегда на связи, четкие указания, моментальная оплата. Рекомендую.