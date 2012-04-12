Формирование показателей бух. отчетности

Методичка по курсовой и пример. http://depositfiles.com/files/xqquefk4z Пояснительную записку делать не надо, только чертежи. Всего должно быть 8 чертежей + видовые точки
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