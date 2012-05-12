Курсовая работа стратегический менеджмент

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема: Малый бизнес:перспективные стратегии развития. На примере ООО "Фудлайн Групп" ,т.е пищевая отрасль.

Объем 30 стр + приложения.

анти — 75 %

Срок — до 11 апреля

Все по м.у.

Уважаемые авторы заполняйте заявку грамотно, чтобы вас можно было выбрать исполнителем! Указывайте адрес электронной почты для связи!

12 лет назад
AMC
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$30
5 дней
Редкие авторы выполняют работы по стратегическому менеджменту. Раиса - одна из немногих которые делают такие работы на "отлично"!
Екатерина, очень замечательный человек. Всю свою работу выполняет на 5+ С ув.Раиса