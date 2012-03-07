Реферат по Теории государства и права

Доброе время суток, уважаемые фрилансеры!

Необходимо написать реферат по юридической дисциплине.

ТЗ:

Предмет: Теория государства и права

Тема реферата: Право на жизнь и на смерть как проблема теоретической и практической юриспруденции.

Требования по оформлению:

Шрифт текста - Times New Roman, размер - 12 пунктов, интервал - 1,5

Поля - левое, верхнее и нижнее - 2,5 см.; правое - 1,5 см.

Место для титульного листа оставлять не нужно, сразу следует содержание, затем введение, текст работы, заключение и список литературы (не менее 10-12 источников, 2-3 учебника обязательно). Номера страниц проставлять не нужно и в содержании их не указывать.

Требования по объему работы:

Объем реферата - 20 листов.

Требования по уникальности: не ниже 86 - 96%

В работе должно быть:

Введение - не более 1 - 1,5 листа. Во введении указать объект и предмет, цели и задачи работы, актуальность темы, эмпирическая база (Не нужно писать: научная значимость, методология, структура работы и информационная база).

Основная часть.

Первая глава (часть).

Вторая глава (часть).

Заключение - не менее 1 - 1,5 листа. Формулируются выводы и они должны быть по структуре связаны с введением.

Сноски (ссылки) на источники обязательны!

Примерный план работы необходимо согласовать со мной прежде чем писать всю работу.

Срок сдачи работы: 07.03.2012 г. до 12 часов дня по МСК.

Оплата предпочтительно Вебмани. Предоплата не приемлема (смотрите мои отзывы). Бюджет - 15$.

В заявке прошу оставлять контактные данные для связи.