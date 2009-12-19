Экономический анализ - реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок184 просмотра
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Факторный анализ показателей деятельности организации

- Факторный анализ показателей прибыли

- Факторный анализ показателей рентабельности деятельности организации

- Фактический анализ показателей деловой активности и состоятельности организации

на конкретном примере с реальными цифрами, 10-15 страниц

14 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
21 день назад
Выбранный исполнитель
helenira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$17
3 дня
Елена отлично справилась с поставленной задачей. Рекомендую.
Нина - надежный и обстоятельный заказчик, с которым приятно иметь дело. Была рада сотрудничеству, надеюсь не последнему.