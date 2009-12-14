Построить диаграммы UML к проекту

$13
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка194 просмотра
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Построить для курсовика диаграммы классов, использования, диагр последовательности.

в архиве есть пример работы...

лучше в аську 344777043

14 лет назад
bostonrx
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад