Контрольная по высшей математике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен12 заявок263 просмотра

Укажите цену за одно задание. Контрольная за первый курс

17 лет назад
topyandex
Ксения 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$40
Очень качественное и вовремя выполненное задание. Деньги были переведены мною ранее-что только ускорило выполнение по инициативе Максима. Почти все время онлайн для связи. Рекомендую. Обращусь еще обязательно.
Заказчик платит исправно! Очень общительная! РЕКОМЕНДУЮ!!!!

Заявки фрилансеров

GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад