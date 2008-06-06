Метод сеток для ур-я параболического типа. Builder

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Закрыт3 заявки194 просмотра

Нужна реализация математического метода: "Метод сеток для уравнения параболического типа" и словесное описание алгоритма программы.

Нужно решить уравнение параболического типа общего вида и изобразить график (график обсуждаем).

Пишите цену и сроки, пожалуйста.

17 лет назад
Cave
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
30 отзывов

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