Курсовая - оптимизация портфеля ценных бумаг

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки264 просмотра

Тема в заголовке, предмет - мат. статистика.

есть методичка и пример работы.

Сроки - срочно.

Обращайтесь, пожалуйста, с опытом выполненных успешно работ на схожие темы.

17 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vetrov_leonid
Леонид 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
Леонид сильно подставил меня. Работа была почти полностью готова по словам Леонида, я поверил ему, перевел полную сумму. После этого он обещал скинуть работу через несколько часов. Больше Леонид на связь не выходил. Очень жаль :(

Заявки фрилансеров

vetrov_leonid
Леонид 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад