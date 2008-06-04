РГР по сопромату

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Закрыт1 заявка177 просмотров

Нужно решение по сопромату, 15й вариант, задача не сложная.

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17 лет назад
vesta_ripper
Олег 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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