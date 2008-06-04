Есть совсем простенькая игрушка написанная на асме. Нужно, чтобы резидентная прога делала из нее скриншот и сохраняла в формате BMP в текущую папку (где она сама находится). Игрушку см. в Приложении. Срок ...
РГР по сопромату
Нужно решение по сопромату, 15й вариант, задача не сложная.
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