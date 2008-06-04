Вариант 1: Полный двоичный перебор и его ускорение путем отсечения заведомо неподходящих вариантов (на примере задачи разделения камней на две кучи). Все материалы прикрепил.
АРМ специалиста по учёту документов
Надо сделать дипломную работу на тему "АРМ специалиста по учету документов".
Сама программа сделана, надо теорию.
Методичку дам.
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