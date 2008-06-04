АРМ специалиста по учёту документов

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Закрыт2 заявки165 просмотров

Надо сделать дипломную работу на тему "АРМ специалиста по учету документов".

Сама программа сделана, надо теорию.

Методичку дам.

17 лет назад
Umiko
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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