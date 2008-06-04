Задача по информатике

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Завершен6 заявок279 просмотров

Надо решить задачу по информатике на делфи (application form)

желательно до завтра... icq 7551567

вот условие:

5. О каждом из n товаров, 2

- процедуру ввода массива исходных данных;

- процедуру вывода массива;

- логическую функцию, определяющую, испортился ли отдельный товар к заданному сроку. Информация о товаре передается в качестве параметра подпрограммы:

- процедуру формирования списка испортившихся товаров;

процедуру удаления испортившихся товаров из общего списка.

Delphi
17 лет назад
shark0908
34 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

grf
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо, все качественно и в срок... было приятно работать:)
Сотрудничеством доволен, рекомендую

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grf
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад