Лабораторная работа по вычислительной математике (численные методы).

"Решение задачи нахождения экстремума функции без ограничений методом сопряженных градиентов".

Дана функция:

f(x,y)=a*x+b*y+exp(c*x*x+d*y*y);

a,b,c,d - постоянные, значение которых задается в стартовом окне программы.

Необходимо вычислить минимум ф-ции с точностью до шести знаков после запятой и построить график (плоскость в пространстве).

ВО ВЛОЖЕННОМ АРХИВЕ ЕСТЬ ДАННАЯ ЗАДАЧА, ВЫПОЛНЕННАЯ НА ПАСКАЛЕ И ОПИСАНИЕ МЕТОДА ПОИСКА. Там находится минимум сразу для двух функций разными методами (один из которых собственно и необходим) и строится график средствами паскаля. Необходимо убрать лишнее, немного подогнать под данную функцию и построить график (плоскость). Программа должна быть написана на Delphi.

Пишем свои расценки и сроки выполнения. Для профи работы буквально на пол часа. Оплата через сервис безопасных сделок. Программа нужна вместе с исходниками. Отзыв напишу после проверки проги преподавателем.