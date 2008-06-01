Курсовая: "Контекстная обусловленность ..."

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Курсовая: "Контекстная обусловленность использования неопределенного артикля на примере Бергесса "Заводной апельсин".

Нужна только вторая глава-практика, с использованием примеров из романа "Заводной апельсин".

Во второй главе нужно много использовать примеров из произведения, на английском языке.

Думаю, целесообразно начать с понятия "контекст" во второй главе и уже расписывать ситуации, где используется неопределенный артикль.

Заключение дожно быть небольшое. Список литературы. Ссылок на литературу побольше надо.

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17 лет назад
paskalgroup
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17 лет назад

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