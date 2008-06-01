Написание резидентной программы. Перехватить прерывание рисования точки и сдвинуть эту точку на 100px вправо и вниз. Использовать tasm. Срок - четверг, 5 июня.
Курсовая: "Контекстная обусловленность ..."
Курсовая: "Контекстная обусловленность использования неопределенного артикля на примере Бергесса "Заводной апельсин".
Нужна только вторая глава-практика, с использованием примеров из романа "Заводной апельсин".
Во второй главе нужно много использовать примеров из произведения, на английском языке.
Думаю, целесообразно начать с понятия "контекст" во второй главе и уже расписывать ситуации, где используется неопределенный артикль.
Заключение дожно быть небольшое. Список литературы. Ссылок на литературу побольше надо.
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