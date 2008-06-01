Курсовая: "Контекстная обусловленность использования неопределенного артикля на примере Бергесса "Заводной апельсин".

Нужна только вторая глава-практика, с использованием примеров из романа "Заводной апельсин".

Во второй главе нужно много использовать примеров из произведения, на английском языке.

Думаю, целесообразно начать с понятия "контекст" во второй главе и уже расписывать ситуации, где используется неопределенный артикль.

Заключение дожно быть небольшое. Список литературы. Ссылок на литературу побольше надо.

обращаться в ICQ: 363-873-570

или на почту: [email protected]