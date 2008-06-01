Лабораторная на Assembler

$15
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Закрыт1 заявка126 просмотров

Написать аналог виндосовского "Выполнить...". Т.е. должно быть окошко со строкой ввода пути и кнопка "Запуск". Использовать ShellExecute...

Срок - четверг, 5 июня.

Ассемблер
17 лет назад
olligator
Олег 
36 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

PerpetuumMobile
Дмитрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

PerpetuumMobile
Дмитрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад