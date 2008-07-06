Электромеханика, курсовая

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Завершен1 заявка150 просмотров

Электромеханике , курсовая по трансформатору

Срок - 09 июня

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17 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alecad
47 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
17 лет назад
Александр выполнил ряд работ по техническим предметам и вполне успешно! Часто бывает в сети, отвечает на поставленные вопросы и учитывает пожелания к работам! Планирую дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

alecad
47 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
17 лет назад