Синхронный двигатель, контрольная

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Завершен3 заявки204 просмотра

Необходимо выполнить работу

В методичке есть все задания и пояснения

Срок - 9 июня

17 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

zmd
68 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$40
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Проблем с оплатой за работы, которые выполнил для этого заказчика не было Замечания которые были в ходе выполнения работ ставились четко и по делу Желаю и другим исполнителям успешно работать с этим заказчиком.

Заявки фрилансеров

zmd
68 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад