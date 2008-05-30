Сделать несколько лаб

В приложенном файле есть 4 pdf-ки, в каждой из которых имеется некоторое количество лаб. Меня интересует №1 в каждой pdf-ке. Сделать надо программу на любом из представленных далее языке программирования (это должно работать под Linux, желательно чтобы язык был C, C++, Java, Python, Perl или Matlab). Сделать надо очень срочно. За подробностями обращайтесь в джаббер [email protected], аську 213-536-590 или на мыло [email protected].

О цене договоримся.