Необходимо сделать модель (или что-то похожее на нее) данных схем в протеусе, и описать построение модели http://slil.ru/25823315 http://slil.ru/25823881 Подробности при переписке.
Сделать несколько лаб
В приложенном файле есть 4 pdf-ки, в каждой из которых имеется некоторое количество лаб. Меня интересует №1 в каждой pdf-ке. Сделать надо программу на любом из представленных далее языке программирования (это должно работать под Linux, желательно чтобы язык был C, C++, Java, Python, Perl или Matlab). Сделать надо очень срочно. За подробностями обращайтесь в джаббер [email protected], аську 213-536-590 или на мыло [email protected].
О цене договоримся.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется написание курсовой работы по указанному направлению. Сроки - готовая к 9.06.08 Оплата - договорная. Предложения оставляйте ниже.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт17 лет назад
Мне нужен диплом на тему "Эксплуатация малярной станции на стройке". Должнто пристуствоватьт все: теория, расчеты, чертежи. По срокам - две недели. Пишите предложения сразу с ценами.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Мне нужна курсовая на тему: "методики анализа движения денежных средств организации". Проблема в том, что нужна работа к завтрашнему вечеру.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Срочно нужна готовая дипломная работа. тема: Административно-правовые меры борьбы с монополизмомРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Скан прикрепил. Предложения сюда.Завершен17 лет назад
Составление блок-схем и написание программ в Visual Basic. Скан прикрепил. Предложения сюда!Завершен17 лет назад
Скан прикрепил. Предложения сюда.Завершен17 лет назад
Делать только то, что обведено. Предложения сюда! Сканы тут: http://ifolder.ru/6787835 или http://slil.ru/25848524 или http://rapidshare.de/files/39567377/1676.rar.htmlЗакрыт17 лет назад
- $5
Написать простенький тест, т.е обычное тестирование Вопрос - 5 вариантов ответов. Написать нужно это на php и обязательное чтоб вопросы варианты ответов и ключи правильных ответов были забиты в mysql. И чтоб была возможность добавлять ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт17 лет назад