Тестирование

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Закрыт4 заявки266 просмотров

Написать простенький тест, т.е обычное тестирование Вопрос - 5 вариантов ответов. Написать нужно это на php и обязательное чтоб вопросы варианты ответов и ключи правильных ответов были забиты в mysql. И чтоб была возможность добавлять через web страничку новые вопросы.

Это у меня такое задание в лабораторке в универе :) поэтому могу заплатить за эту работу не большую сумму 5$

MySQLPHP
17 лет назад
webgreck
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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