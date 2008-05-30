Написать простенький тест, т.е обычное тестирование Вопрос - 5 вариантов ответов. Написать нужно это на php и обязательное чтоб вопросы варианты ответов и ключи правильных ответов были забиты в mysql. И чтоб была возможность добавлять через web страничку новые вопросы.

Это у меня такое задание в лабораторке в универе :) поэтому могу заплатить за эту работу не большую сумму 5$