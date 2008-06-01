Контрольная - информатика

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Завершен4 заявки276 просмотров

Составление блок-схем и написание программ в Visual Basic.

Скан прикрепил.

Предложения сюда!

17 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

VadikV
56 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$30
1 день
Отлично все сделал! Спасибо!
Отлично сработали. Подробное и грамотное ТЗ. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

VadikV
56 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад