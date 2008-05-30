Модель схемки с AVR в Proteus

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Закрыт4 заявки216 просмотров

Необходимо сделать модель (или что-то похожее на нее) данных схем в протеусе, и описать построение модели

http://slil.ru/25823315

http://slil.ru/25823881

Подробности при переписке.

17 лет назад
gengall
38 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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