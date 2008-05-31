Контрольная - ПОА - Turbo C++

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Завершен10 заявок259 просмотров

Скан прикрепил.

Предложения сюда.

17 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

karabash
Karabash 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$15
Сделал всё в срок и в соответствии с требованиями!
Прекрасный заказчик. Четко поставил условия задач, все время находился на связи, оперативно давал ответы на возникающие вопросы. Работалось с ним весело и быстро. Остался очень доволен сотрудничеством с ним!

Заявки фрилансеров

karabash
Karabash 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад