Электроника, курсовая

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Завершен2 заявки184 просмотра

Факультет - аэрокосмических приборов и систем

Отделение - дневное

Тип работы - курсовая

Предмет - электроника

Тема - спроектировать схему для генерации сигнала вида

Кол-во стр - 20

Шрифт - 14

Интервал - 1,5

Кол-во источников - 5

Сноски - нет

Срок - 10.06.08

17 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alex235
44 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад
$40
6 дней
Очень довольна работой, которую выполнил Александр! Планирую дальнейшее сотрудничество с ним!
С Елизаветой было приятно поработать, требования четкие, оплата своевременная. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

alex235
44 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад