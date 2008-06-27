Необходимо выполнить работу В методичке есть все задания и пояснения Срок - 9 июня
Электроника 1, курсовая
Факультет - аэрокосмических приборов и систем
Отделение - дневное
Тип работы - курсовая
Предмет - электроника
Тема - АЦП последовательного счета
Кол-во стр - 20
Шрифт - 14
Интервал - 1,5
Кол-во источников - 5
Сноски - нет
Срок - 10.06.08
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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