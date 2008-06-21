Электромеханика, синхрон двигатель 1

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Завершен2 заявки192 просмотра

Электромеханика, синхронный двигатель

Срок - 09 июня

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17 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

smena
Семен 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$40
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Что еще добавить, подход к работе профессиональный, меньше слов - больше дела. Проблем с оплатой не предвидел, что и подтвердилось. Рад был сотрудничеству. Желаю успеха!

Заявки фрилансеров

smena
Семен 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад