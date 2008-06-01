Задачка по геометрии

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Завершен4 заявки339 просмотров

В выпуклом четырехугольнике ABCD диагональ AC - биссектриса угла BCD. AB=10sm, BC=12sm, CD=18sm, DA=8sm, Найти угол ADC.

Вот такая, вроде бы простая, но откуда подступиться - мозгов нехватает.

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17 лет назад
gravity-rtem
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Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

alwel
34 года
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Безвозмездно помог с решением поставленной задачи. Большое спасибо.
veacheslav
Toady 
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17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Безвозмездно помог с решением поставленной задачи. Большое спасибо.

Заявки фрилансеров

alwel
34 года
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
veacheslav
Toady 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад