Аннотация к дипломной работе

Необходимо: анотация к диплому на русском языке и английском.

Имееться в наличии:

1) три примера которые преподователь принял,

2) план по которому требуеться строго сделать анотацию,

3) недооформленый диплом и мой сайт(временный адрес).

Крайний срок: Понедельник, к обеду,

Расчет: предпочитаю WMZ,

Прием заявочек: сегодня в период 23.00-24.00 выбераю исполнителя,

Указывайте пожалуйста в пометочке вашей, если кто сделает быстро анотацию(срок).

Ссылки:

1) примеры http://itfiles.org.ua/example.rar

2) план http://itfiles.org.ua/stand.doc

3) тем у кого офис 2007 http://itfiles.org.ua/dip.docx, у кого ниже версии офиса http://itfiles.org.ua/dip.doc - тест дипломной

4) сайт (разработка по которой описывался диплом) http://itfiles.org.ua/portal/

P.S: В первую очередь обращу внимание на тех(если таковые будут), кто сможет опосля анотации дооформить диплом по всем страдартам(и дописать если прийдеться), что бы я(лентяй) мог прошить с чистой совестью.