Нужно за 2 дня решить 4 любые из предложенных задач по стереометрии
Аннотация к дипломной работе
Необходимо: анотация к диплому на русском языке и английском.
Имееться в наличии:
1) три примера которые преподователь принял,
2) план по которому требуеться строго сделать анотацию,
3) недооформленый диплом и мой сайт(временный адрес).
Крайний срок: Понедельник, к обеду,
Расчет: предпочитаю WMZ,
Прием заявочек: сегодня в период 23.00-24.00 выбераю исполнителя,
Указывайте пожалуйста в пометочке вашей, если кто сделает быстро анотацию(срок).
Ссылки:
1) примеры http://itfiles.org.ua/example.rar
2) план http://itfiles.org.ua/stand.doc
3) тем у кого офис 2007 http://itfiles.org.ua/dip.docx, у кого ниже версии офиса http://itfiles.org.ua/dip.doc - тест дипломной
4) сайт (разработка по которой описывался диплом) http://itfiles.org.ua/portal/
P.S: В первую очередь обращу внимание на тех(если таковые будут), кто сможет опосля анотации дооформить диплом по всем страдартам(и дописать если прийдеться), что бы я(лентяй) мог прошить с чистой совестью.
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