Дипломная работа - бизнес план

Необходимо: анотация к диплому на русском языке и английском. Имееться в наличии: 1) три примера которые преподователь принял, 2) план по которому требуеться строго сделать анотацию, 3) недооформленый диплом ...
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