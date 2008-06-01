Курсовой проект "Проектирование АСУ НТП"

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

"АСУТП приготовления вискозного раствора"

в наличии две методички, рекомендованная преподавателем книга - в эл. формате, примеры похожих работ.

Сроки сильно поджимают...

Методички вот: http://rapidshare.com/files/119315564/metodi4ki.rar.html

Необходимы 4 раздела (описаны в 1й части)

1. Описание технологии, задание на автомат. Неформальная матмодель одного из автоматов.

2. Оптимизация.

3. Разработка функциональной схемы автоматизации.

4. Спецификация, смета.

Книга, посоветованная преподавателем: Ряузов А.Н. и др. Технология производства химических волокон: Учебник для техникумов. - М.; Химия. 1980. - 448 с.

Есть в интернете, если нужно - могу кудато выложить.

"козы" пока нет, но методички достаточно полно описывают постановку.

ПО не нужно.

Сроки: до четверга - идеально было бы...

Бюджет - рассмотрю ваши предложения.