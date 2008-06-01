В выпуклом четырехугольнике ABCD диагональ AC - биссектриса угла BCD. AB=10sm, BC=12sm, CD=18sm, DA=8sm, Найти угол ADC. Вот такая, вроде бы простая, но откуда подступиться - мозгов нехватает. Ваши предложения.
Курсовой проект "Проектирование АСУ НТП"
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
"АСУТП приготовления вискозного раствора"
в наличии две методички, рекомендованная преподавателем книга - в эл. формате, примеры похожих работ.
Сроки сильно поджимают...
Методички вот: http://rapidshare.com/files/119315564/metodi4ki.rar.html
Необходимы 4 раздела (описаны в 1й части)
1. Описание технологии, задание на автомат. Неформальная матмодель одного из автоматов.
2. Оптимизация.
3. Разработка функциональной схемы автоматизации.
4. Спецификация, смета.
Книга, посоветованная преподавателем: Ряузов А.Н. и др. Технология производства химических волокон: Учебник для техникумов. - М.; Химия. 1980. - 448 с.
Есть в интернете, если нужно - могу кудато выложить.
"козы" пока нет, но методички достаточно полно описывают постановку.
ПО не нужно.
Сроки: до четверга - идеально было бы...
Бюджет - рассмотрю ваши предложения.
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