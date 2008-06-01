Написать аналог виндосовского "Выполнить...". Т.е. должно быть окошко со строкой ввода пути и кнопка "Запуск". Использовать ShellExecute... Срок - четверг, 5 июня.
3 задания по матану
Всем привет. К вечеру (1.06.08) необходимо сделать 3 задания по матану.
Зачет). Очень надо. Прилагается картинка с номерами.
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