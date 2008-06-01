3 задания по матану

Взялся за работу! Сказал - 3 часа. я ждал, потом сказал еще 30 мин. и вообще пропал! Можно было сказать что-нибудь, чтобы я не ждал! нет, надо подводить людей.... Нет желания больше связываться ( не серьезно так работать!