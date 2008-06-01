3 задания по матану

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Закрыт2 заявки230 просмотров

Всем привет. К вечеру (1.06.08) необходимо сделать 3 задания по матану.

Зачет). Очень надо. Прилагается картинка с номерами.

17 лет назад
akalekru
А.А. 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Ildarius
Ильдар 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
Взялся за работу! Сказал - 3 часа. я ждал, потом сказал еще 30 мин. и вообще пропал! Можно было сказать что-нибудь, чтобы я не ждал! нет, надо подводить людей.... Нет желания больше связываться ( не серьезно так работать!

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Ildarius
Ильдар 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад